Variedades: Banco de belleza

BUSCA PAREJAS.

Una cita con una chica joven, bonita y bilingüe le cuesta 6 mil 400 dólares a los socios de una nueva agencia matrimonial que ha abierto las puertas en la ciudad oriental de Hangzhou, según la web de la agencia Chinanews.

La desorbitada cantidad no incluye los anuncios que el candidato quiera hacer para promocionarse, que además no recibirá ni un solo céntimo de vuelta si no se produce el flechazo y la cita acaba siendo un fracaso.

Pocos pueden acceder a la exclusiva agencia, que especifica como requisito que los socios sean hombres con un sueldo anual de al menos un millón de yuanes (127 mil dólares).

La profesión también es importante: deben trabajar como altos cargos de empresas "muy famosas", ser académicos reconocidos o propietarios de su propia compañía.

Las mujeres, el tamaño del bolsillo parece ser algo insustancial, no así como el aspecto físico, para lo que la agencia ha creado un "banco de belleza".

Las aspirantes deberán ser chinas, solteras, mayores de 18 años, superar el metro sesenta de estatura, ser bonitas, "tener una figura bien formada y estar llenas de encanto femenino", afirma la web.

Además, tendrán que ser estudiantes universitarias o tener un empleo estable como, por ejemplo, el de azafata.