Viaje haciendo clic

Con ayuda del ciberespacio, al viajero de hoy le falta poco para poner un pie dentro del avión que lo llevará a su país de destino, y sin moverse de la silla de su computadora.

Es que navegando en internet usted se topará con fotos, mapas e informaciones útiles para planificar previamente su viaje, mientras ahorra recursos y tiempo.

La tecnología avanzó tanto que a José Williams, de 70 años, le causa asombro. Recuerda que cuando le tocaba hacer un viaje de negocios a un sitio desconocido lo emprendía casi a ciegas.

Cuenta, por ejemplo, que la última vez que estuvo en Guayaquil (Ecuador), su avión aterrizó en la ciudad, y no sabía en qué cama dormiría durante su estadía. “Tomé un taxi que esperaba pasajeros afuera del aeropuerto y le dije que me llevara a un hotel en el centro, pero que no fuera ni muy barato ni muy costoso”.

Recuerda Williams que a la hora de la cena se le antojó comer un platillo chino, así que repitió la operación: abordó un taxi y confió en el gusto culinario del chofer.

Este panorama no es familiar para Ulises Guelfi, de 20 años, quien organiza sus vacaciones a Orlando, EU, para este febrero y usa la red cibernética como brújula.

Confiesa que este viaje será el primero que hará junto a un grupo de sus amigos, teniendo a internet como su guía más confiable.

“En la red investigamos cuáles eran las tarifas más bajas en las aerolíneas (...) e hicimos lo mismo con el hotel en Orlando. Luego, compramos los pasajes y reservamos el hotel por internet”, cuenta Guelfi.

Con esta experiencia, opine que sí se encuentran mejores ofertas en Internet que si acude a una agencia de viajes, por que “uno mismo escoge cómo quiere viajar, los horarios y escalas que quieras hacer”.

