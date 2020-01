Vivir compartido

CONDOMINIOS. DERECHOS Y DEBERES.

Si convivir bajo el mismo techo con la familia resulta en ocasiones una tarea difícil, tratar de hacerlo en un edificio entre personas con diferentes orígenes y hábitos, es todo un desafío.

No todos comparten los mismos intereses. Algunos serían incapaces de colgar prendas de vestir en el balcón con tal de mantener la buena presencia del inmueble y tampoco modificarían la fachada de sus apartamentos para evitar romper el diseño del edificio.

Otros en cambio, no le prestan atención a estos detalles. Consideran que la comodidad prevalece sobre la estética, así que si no tienen secadora, acomodarán la ropa como puedan, y si quieren asegurar las ventanas con rejas "pecho de paloma", lo harán aunque todas las demás ventanas tengan un diseño horizontal.

Las diferencias entre inquilinos también se dan cuando alguien viola alguna de las reglas que desde un principio estableció la administración de la propiedad horizontal en beneficio del conjunto.

Una de las normas que más se violan, según José Antonio Tigert, gerente de ventas del condominio Villa Bonita, ubicado en calle III Río Abajo, es evitar los ruidos.

Es difícil, agrega, hacerle entender a los inquilinos que aunque son dueños, viven en un conjunto habitacional en donde no pueden escuchar música a todo volumen porque perturbarán a los demás. O que no pueden estar en el área social gritando y riendo a altas horas de la noche porque no dejarán dormir a sus vecinos.

El que varios propietarios incumplan con la cuota de mantenimiento puede ir en detrimento de los demás vecinos. Si la mora es grande, la administración puede tener que tomar la decisión de suspender los servicios del personal de seguridad y aseo que se encarga de mantener las áreas comunes presentables.

