Las acusaciones de Naomi

POLÉMICA. CINCO DÍAS DE SERVICIOS COMUNITARIOS.

La polémica modelo británica Naomi Campbell pidió perdón a los dos policías que agredió el pasado abril en un avión de British Airways (BA), al alterarse por el extravío de su equipaje, pero acusó a la aerolínea de racismo.

Campbell, de 38 años, fue condenada el pasado viernes a cumplir 200 horas de trabajo social y a pagar una multa, tras declararse culpable de golpear y escupir a dos agentes en el aeropuerto londinense de Heathrow.

El altercado ocurrió el pasado 3 de abril cuando la maniquí fue desalojada de un avión de BA con rumbo a Los Ángeles (Estados Unidos), después de una pelea con la tripulación por la pérdida de una maleta.

En una entrevista difundida por la cadena de televisión Sky News, Campbell lamentó su comportamiento y pidió “efusivamente” disculpas a los policías, aunque cargó contra British Airways.

“En lo que se refiere a British Airways, no me disculpo. Me llamaron con un nombre racista en el avión”, dijo la modelo, y agregó que esa circunstancia fue el detonante de su comportamiento violento.

“Me llamaron supermodelo Golliwog. No creo que sea justo, ¿no?”, explicó la diva . Golliwog es el nombre de una muñeca negra, perteneciente a la literatura infantil de la escritora británica Florence Kate Upton. “Lo hizo alguien del vuelo y no un pasajero”.