El alto precio de la salud pública

TRASTUZUMAB. TUMORES AGRESIVOS.

Los científicos invierten años y recursos estudiando los secretos de la ingeniería genética para desarrollar drogas que ayuden a curar patologías que están acabando con la vida de millones de personas. Pero en algunos casos, surge la pregunta: ¿De qué valen tantos años de investigación, si cuando logran el objetivo, el producto no llega a todas las personas que lo necesitan, porque sus altos costos no pueden ser financiados por los Estados, ni por los seguros médicos, ni mucho menos por una persona particular? Este es el caso del Trastuzumab, un anticuerpo monoclonal inyectable, que promete ayudar a los pacientes a sobrevivir al cáncer más agresivo existente, aquel que contiene dentro de su estructura una expresión de la proteína llamada Her 2.

Según explica el director general del Instituto Oncológico Nacional (ION), Roberto López, el Her 2 —que puede estar presente en cánceres de mama, pulmón y gástrico— tiene la característica de hacer al tumor más resistente a las drogas de quimioterapia, por ende, se disemina más rápido por el cuerpo del paciente, acortando su tiempo de vida.

López, que formó parte del equipo principal que participó en el estudio mundial que se hizo de Trastuzumab, manifestó que hasta ahora sólo se han comprobado los beneficios de la droga en el cáncer de seno, aunque se estudia su acción en los otros dos tipos de tumores antes mencionados.

En Panamá, comenta el especialista, se estima que entre el 25% y 30% de las mujeres con cáncer de mama van a desarrollar el Her 2.

Ahora, no todo es color de rosa. Este medicamento que ha comprobado que puede lograr la sobrevida de un grupo específico de pacientes con cáncer, ha causado polémica en varios países porque sólo un frasco del inyectable cuesta mil 750 dólares. Una dosis — que debe aplicarse una vez cada tres semanas por un año— puede necesitar hasta dos frascos según el peso de la persona.

En Costa Rica, por ejemplo, los asegurados protestaron porque el Estado, por falta de presupuesto, decidió invertir 4 millones de dólares en el medicamento, que sólo alcanza para tratar a unos 200 pacientes.

En Panamá, el ION invirtió 1.5 millón de dólares en la droga, pero esto provocó un déficit en el presupuesto que la entidad tenía destinado para medicamentos este año.

Vea ¿A quién se le da la cura?