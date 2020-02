El año de Freud

HOMENAJE. AUSTRIA LE RINDE HONORES.

El padre del psicoanálisis, Sigmund Freud, que revolucionó la forma de concebir al ser humano con sus teorías sobre el inconsciente, es homenajeado en 2006 con decenas de actos en Austria al cumplirse el 6 de mayo los 150 años de su nacimiento.

Freud, médico y neurólogo judío nació en Pribor (hoy la República Checa) y murió en Londres en 1939 tras huir de la ocupación nazi de Austria.

El Ministerio austríaco de Exteriores inauguró una página web (www.freud-institut.com) en la que se pueden seguir todos los actos, ciclos y exposiciones que se celebrarán en 2006.

El aniversario sienta además a Austria en el diván al sacar a la superficie la contradictoria relación del país con uno de sus científicos más ilustres.

"Freud no nació en Austria, fue expulsado de Austria, y no murió en Austria. No tenemos derecho a describirlo como un héroe austríaco", aseguró en la reciente presentación de los actos de homenaje Emil Brix, director de la sección de cultura del Ministerio de Exteriores.

Aunque muchas de las teorías de Freud quedaron en entredicho tras los avances de la neurología, el hallazgo del inconsciente y el uso de los sueños y la palabra a través de la "asociación libre" como llave para interpretar la actividad cerebral supuso una revolución.

Gran parte de los homenajes a Freud están centrados en muestras artísticas. Ni el surrealismo ni gran parte de movimientos contraculturales hubieran nacido sin sus descubrimientos.

Uno de los eventos principales del homenaje a Freud será la apertura de un museo en su honor en Pribor .