50 años después de la píldora

Denostada por quienes la consideraban la puerta para el caos sexual, pero considerada una verdadera plataforma liberadora por la mayor parte de las mujeres del mundo, la píldora anticonceptiva, 50 años después, es algo tan inevitable como deseado por quienes aún no tienen acceso a ella.

Más de 215 millones de mujeres la han utilizado durante este medio siglo para planificar sus vidas, pero otros 200 millones, la mayoría en el Tercer Mundo, aún no tienen un acceso fácil a ella, según datos de la organización Women Deliver.

La píldora vio la luz pública el 9 de mayo de 1960, cuando la Administración de Fármacos y Alimentos de Estados Unidos aprobó la venta de Enovid, una dosis concentrada de hormonas que evitaba la ovulación de la mujer y así potenciales embarazos.

Las expectativas, desde el principio, fueron tan inmensas como controvertidas.

“Había mucha emoción entre doctores y activistas. Creían que iba a ser trascendental, que resolvería la pobreza, equilibraría el crecimiento mundial de la población, permitiría a las familias ser más prósperas y cumplir sus sueños”, explicó la historiadora Elaine May Tylor, escritora del libro America and the Pill.

Pero al mismo tiempo, las consecuencias sociales alimentaron un debate en la prensa que discutía si aquella pastilla podía dar rienda suelta al libertinaje sexual.

“Doctores y expertos advertían a los hombres que tuvieran cuidado con unas mujeres ansiosas por tener una vida sexual libre”, recuerda esta experta que asegura que, lo que no reconocían era “su miedo a sentirse inseguros”.