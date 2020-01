Un auxilio silencioso

SONDEO. PROGRAMA DE SALUD MENTAL EN PANAMÁ.

Liliana Arrocha, de 15 años de edad, llevaba unas tres semanas mostrándose apática y triste. Para esos tiempos, frases como: "No se preocupen, no estaré con ustedes por mucho tiempo"; "Estoy cansada de esta vida" y "Yo no soy de este mundo" se hicieron común dentro de su vocabulario.

Un buen día amaneció feliz, le regaló a su hermano menor un objeto que apreciaba mucho, al igual que a su madre. Ella creía haber encontrado la solución a su problema.

La noche de ese día, planeó ingerir un coctel de medicamentos para quitarse la vida, objetivo que fue frustrado por su madre, que la encontró en su cuarto inconsciente rodeada de varios frascos de pastillas que se guardaban en el botiquín.

Este caso, que se presenta con un nombre ficticio, sucedió en Panamá y fue atendido por la siquiatra Analida Suira, quien asegura que la menor llegó a ese extremo porque sus familiares —conscientes de que algo le pasaba a Liliana— decidieron ignorarla y esperar a que se le pasara la supuesta "rabieta".

Suira comenta que en Panamá, el tema no representa un "foco de alarma" porque la población, e incluso las autoridades de salud desconocen la frecuencia con que se dan. Esto se debe a que los padres de los jóvenes les exigen a los médicos de los Centros de Salud y Clínicas que manejen su situación con extrema confidencialidad. "No se debe, y no se puede tapar el sol con una mano. Según datos de la Organización Panamericana de la Salud, el suicidio en Latinoamérica es la tercera causa de muerte entre los jóvenes de 14 a 25 años y la sexta entre niños de 7 a 14 años".

A la falta de estadísticas claras en el país, el Programa Teen Screen, afiliado a la Universidad de Columbia de Nueva York inició un plan piloto en Panamá donde se evaluó a 500 estudiantes de secundaria para detectar en ellos posibles problemas de salud mental, tales como la depresión.

Vali Maduro de Gateño, coordinadora del mencionado programa, que es liderado por la Fundación para el Desarrollo de las Relaciones Sanas, informó que encontraron 62 casos de riesgo en colegios oficiales y 60 en privados. Los diagnósticos revelaron cuadros de chicos con ideas suicidas, que sufren de pánico permanente, fobia social [miedo a relacionarse con la gente] y depresión severa con apego al consumo exagerado de alcohol y drogas para calmar la ansiedad.

