Para bajar de peso, registre lo que come

La motivación y el seguimiento de todo lo que uno come en un diario son claves para bajar de peso, de acuerdo a un nuevo estudio.

Científicos de la University of Kentucky y la University of North Carolina, en Chapel Hill, hallaron que el tipo de motivación para hacer dieta y las técnicas para retomarla cuando se pierde marcan la diferencia a la hora de adelgazar.

“La motivación tiene un impacto en la pérdida de peso, pero el impacto es realmente mediado por la adhesión al autocontrol”, dijo Kelly H. Webber, profesora de la University of Kentucky. “Si uno autocontrola su dieta y se ejercita a diario, va a bajar más de peso”, señaló.

Webber, que junto a su equipo reportó los resultados en el Journal of Nutrition Education and Behavior, dijo que el mejor modo de controlarse es llevar un diario con lo que uno come y el ejercicio que realiza.

Los investigadores estudiaron dos tipos de motivación, autónoma y controlada, durante un programa para bajar de peso que duró 16 semanas e involucró a 66 mujeres con sobrepeso.

La motivación autónoma es impulsada por razones personales, mientras que la controlada está basada más en la presión de los otros y en los sentimientos de culpa. El equipo halló que aquellas que se automotivaban y llevaban un diario tendían a bajar más de peso.

“La importancia de la motivación es que hace que la persona se automotive, que es la conducta que cuenta en la pérdida de peso”, explicó Webber.