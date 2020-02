Otra cinta de ‘Planet of the Apes’

El estudio Twentieth Century Fox estrenará en junio de 2011 una nueva entrega del clásico Planet of the Apes titulada Rise of the Apes, informó la revista The Hollywood Reporter.

El filme, que será dirigido por Rupert Wyatt de The Escapist, se adelantará cronológicamente a la historia ya conocida sobre el dominio de los simios en la Tierra para contar cómo los monos lograron tomar el control del planeta.

Rise of the Apes debutará en los cines de EU el 24 de junio de 2011, 43 años después de que lo hiciera la cinta original Planet of the Apes protagonizada por Charlton Heston, en la que el actor interpretaba a un astronauta que aterrizaba en lo que, a priori, parecía un lugar extraño en el universo.

En esta ocasión, los simios serán generados por computador en lugar de ser interpretados por personas disfrazadas, como fue el caso en las anteriores entregas.

El argumento girará en torno a cómo los experimentos humanos con ingeniería genética llevan a los monos a desarrollar una inteligencia que les permite levantarse en contra de la supremacía del homo sapiens.