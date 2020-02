‘CHEF’. LEJOS DE SU TIERRA DE ORIGEN.

El mundo es cada vez más pequeño, o al menos eso parece dadas las facilidades que hoy se tienen para viajar... aunque la obsesión por la seguridad haga de los aeropuertos un lugar nada amable y en el que un ciudadano normal se siente muy maltratado.

Pero, incomodidades aparte, el hecho es que hoy viaja todo el mundo, entre ellos, los cocineros.

Perfecto, si van de vacaciones. Pero eso es más raro: los cocineros viajan a hacer demostraciones. Hay muchos intereses en juego en esos viajes, desde los de las autoridades responsables del turismo del país de origen de los chefs hasta los de los productores de los alimentos que esos cocineros van a procesar en su exhibición lejos de casa. De ahí la abundancia de las demostraciones.

Que, dicho sea de paso, la cocina de autor y su conjunción con la cocina de fusión ha hecho mucho más fáciles. Porque lo que es muy difícil es llevar de viaje la cocina de un país determinado. Ya el no hace tanto tiempo desaparecido Jean-Francois Revel lo advertía: la cocina no viaja, o viaja muy mal.

Eso no quiere decir, claro, que el mundo no esté lleno de restaurantes italianos o chinos; otra cosa sería que la cocina que se practica en ellos fuera, efectivamente, italiana o china. Pero la cocina con apellido, con denominación de origen, no suele encontrarse bien lejos de la tierra que la sustenta.

La cocina de autor, claro, porque carece de ningún tipo de raíces. Depende de las elucubraciones del autor, y eso puede ocurrirle tanto en su restaurante como en Madagascar o la Tierra del Fuego: tiene la idea, y ¡zas!, al plato, que siempre habrá un crítico que diga que es una genialidad.

Ni siquiera productos, materia prima; la cocina de autor se caracteriza, entre otras cosas, por la casi total ausencia de productos nobles, de materias primas caras. A ellos les basta tres hierbajos, dos algas y un poco de casquería para considerar que han dado al mundo una obra de arte culinaria. Y no. Entre otras cosas, porque el arte tiene vocación de permanencia, y en la cocina de autor la única vocación de permanencia que hay es la del propio autor.

El problema es que hoy no hay repertorio. No hay más que creación, y así nos va. Todo cocinero quiere ser autor, o sea, Mozart... sin pensar en que nadie podría escuchar a Mozart si no hubiese intérpretes, de modo que alguien tendrá que ser intérprete y dominar el repertorio. Pues... no interesa.