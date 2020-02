Un grito de agonía y dolor

VIENE DE LA 1B. UNA MIGRACIÓN GLOBAL.

Se sabe que las ballenas jorobadas del hemisferio sur copulan entre junio y septiembre en aguas tropicales, migran a los polos y luego retornan al trópico, al año de gestación, para dar a luz. Las crías nacen en agosto y aprovechan las aguas bajas y cálidas para aprender a sobrevivir en los mares.

La cría de cinco metros, al mes de nacida, con una tonelada de peso, es una tragona insaciable: bebe alrededor de 50 a 100 galones de leche por día. Durante la lactancia sigue muy de cerca a su madre, que puede pesar entre 25 y 40 toneladas y medir más de 14 metros.

Pero una de las características más interesantes es la complejidad de sus cantos, con los cuales se comunican a increíbles distancias, demostrando su sensibilidad, sentido social e inteligencia. Estas sofisticadas melodías se convierten en desgarradores gemidos cuando las ballenas son arponeadas y descuartizadas, mientras agonizan en un mar de sangre a bordo de los buques balleneros japoneses que practican lo que ellos llaman cacería con fines científicos. Así, continúan con las matanzas y la crueldad de sus métodos ante el repudio y el descontento general porque Japón pretende reabrir la cacería comercial de ballenas con objeto de consumo humano, para usos industriales o para alimentos para mascotas.

Tratan de obtener más votos a su favor con el objeto de poner fin a la moratoria que impuso desde 1986 la Comisión Ballenera Internacional, organismo formado por un conjunto de países, creado hace más de cuatro décadas, con el objetivo de regular la cacería de ballenas ante la dramática disminución que llevó a muchas especies a su inminente extinción.

Las huellas de la barbarie parecen no tener fin, y Japón no ha cesado en su carrera demencial de aniquilamiento de los cetáceos. Recientemente, el Gobierno australiano presentó fotografías tomadas por tripulantes del buque Ocean Viking, que muestran la cacería con fines no científicos que llevan los barcos balleneros nipones en 2008. En la imagen se ve una madre y una pequeña cría de ballena Minke, arponeadas y cargadas a bordo de la nave japonesa. Peter Garrett, ministro australiano del Medio Ambiente, lidera una lucha judicial de su gobierno contra Japón y promueve la vigilancia de las operaciones balleneras japonesas. En un llamado de alerta al mundo, dijo: "Es muy decepcionante, es angustiante pensar que puede tomar unos 15 minutos, desde que el arpón alcanza una ballena hasta que muere, y es aún mucho más triste pensar que hay una cría implicada".

Los australianos han tomado una actitud ética y elogiable, vigilando desde el Ocean Viking a los balleneros japoneses y grabando sus operaciones para llevar a las cortes internacionales a los culpables del sangriento espectáculo. Ejemplo que todas aquellas naciones que consideran indecentes estas prácticas deberían repetir en sus aguas territoriales, en salvaguarda de una gran amiga y socia inteligente de los seres humanos.