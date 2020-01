La labor de una cantautora

VIENE DE LA 1B. COMPOSICIONES, PREMIOS, DISCOS Y PRESENTACIONES.

Hace 10 años, Erika Ender decidió radicarse en Estados Unidos para tratar de crecer en el plano laboral. Soñaba con que grandes artistas entonaran sus canciones y, a pesar del complicado trayecto, poco a poco fue introduciéndose en el ámbito musical, al punto de que varios de sus temas han sido nominados a los premios Grammy y Billboard.

Ender considera esa experiencia como una "aventura" llena de altas y bajas que no cambiaría si tuviera que volverlas a vivir, porque "todo ha sido vital para mi desarrollo profesional y personal".

TRAYECTORIA

En 2007 Erika cumplió 15 años de vida artística. De madre brasileña y padre panameño-estadounidense, la cantautora dio sus primeros pasos profesionales en el programa Sábado Sensacional, a la vez que participaba en el ballet de Elisa de Céspedes.

Ganó un Festival de la Tamborera, fue finalista en un Festival OTI, presentó el programa el Mix del fin de semana de Telemetro y participó en la gira "La rosa de los vientos", de Rubén Blades.

En Miami, Estados Unidos, fue presentadora del canal Discovery Channel (1998), y empezó a componer para grandes cantantes.

Además, ganó un premio Ascap, y su primer disco (Ábreme la puerta) la ha llevado a pisar escenarios como el del Festival de Viña del Mar, en Chile y otros países como Estados Unidos, México, Puerto Rico, Venezuela, Honduras, Ecuador, Perú y España.

"Hoy sigo escribiendo para otros cantantes y estoy por lanzar al mercado mi segundo disco, en el que quiero estar presente en todos los detalles. Organizo y conjugo los compromisos, viajes, proyectos de otros cantantes y mis shows con las grabaciones, la supervisión de los arreglos, mezcla y todo lo demás. Estoy trabajando para que esté listo antes de acabar el primer trimestre de 2008", explica.

-¿Cuál será el segundo sencillo del nuevo álbum?

Probablemente sea una balada. Quien sale no entra (primer sencillo), lo estrené en Panamá, por ser mi casa. Ahora tenemos ese tema internacionalmente, por lo que aún no tengo claro cuál será el próximo corte promocional.

-Escribes muchas canciones de desamor... ¿es por alguna razón en especial?

Escribirle al desamor es un desahogo terapéutico maravilloso. Cuando se sufre, se escribe desde el dolor más profundo del alma, además de que el oyente que ha sufrido por amor se identifica mucho más con esos temas.

-¿Se dedica Erika a otras cosas, además de la música?

La música rige mi vida. Derivándose de ella, surgen cosas como la publicidad (como imagen artística para algún producto) o la actuación, que también me parece sumamente interesante explorar.

-¿Te has llevado muchos desalientos en tu trayectoria?

Sí. Esta es una carrera de resistencia y he tenido grandes decepciones. No estoy de acuerdo con la forma en que se manejan muchas cosas en la industria. De hecho, escribí un tema al respecto que se llama Cueste lo que cueste y que grabé en este nuevo disco, basado en un determinado momento de mi vida en el que me sentí impotente frente a cosas que existen en esta carrera. Caí en cuenta de que no todo es lo que parece ser. Estoy segura de que muchos se sentirán identificados con ese tema.

-¿A cuáles artistas les estás elaborando nuevos temas?

Recientemente a Ednita Nazario, Milly Quezada y Gloria Trevi. En los próximos meses, Ha-Ash, Reik y Paty Cantú, entre otros, lanzarán discos con temas de mi autoría.