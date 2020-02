El lado bueno del sol

CUERPO Y MENTE. VITAMINA D Y BUEN HUMOR.

El sol ha ganado fama de dañino, pero también tiene bondades para la salud mental y el sistema músculo—esquelético, comenta el médico internista Enrique Paz.

La luz solar eleva el ánimo, ya que estimula hormonas como la serotonina, que es la responsable de las variaciones en el humor del individuo. Además, activa la producción de vitamina D, la cual ayuda a prevenir el raquitismo y la osteoporosis, principalmente en los adultos mayores, apuntó el doctor.

Confesó que aunque los beneficios antes expuestos son innegables, aún la sociedad médica mantiene una disputa sobre el tiempo en que una persona puede exponerse a los rayos solares sin riesgo.

En su opinión, la exposición puede hacerse de cuatro hasta cinco días de la semana, de 8 a 10 minutos sin utilizar bloqueador solar.

La dermatóloga Eleonor Campos considera que la dosis no debe ser tan alta, máximo cinco minutos diarios -sin bloqueador- puesto que no todos los cuerpos reaccionan igual. A unos puede no molestarles pero otros pueden presentar erupciones o irritaciones en la piel.

Además, manifestó que si lo que se busca es vitamina E, además de tomar sol se puede optar por alimentos, como los lácteos, que están fortificados con dicha vitamina.

"No se puede prescindir del protector solar". Añadió la dermatóloga que éste debe aplicarse 30 minutos antes de exponerse y debe volverse a aplicar después de dos o tres horas, periodo en que estos productos pierden su máxima efectividad.

Otras de las bondades del sol —afirma la especialista en patologías de la piel— es que puede ayudar a sanar algunas heridas, también a aumentar el metabolismo, tonificar el cuerpo, elevar los índices de calcio en el cuerpo, disminuir la tensión, la presión arterial y el colesterol.

APROVÉCHELO SIN RIESGO

Thania Visuetti, médica general, explicó que un paciente que esté ingiriendo fármacos para la diabetes, antidepresivos, diuréticos, antiinflamatorios o ciertos antimicóticos puede hacerse más sensible a los rayos del sol.

Puntualizó que una persona de piel oscura está más protegida de los rayos del sol que una de tez clara, pero esto no significa que no pueda sufrir un tipo de lesión drástica o cáncer si abusa.

Si se va a estar en una actividad al aire libre es preferible utilizar un sombrero con ala ancha para no dejar pasar la luz.

Un día nublado puede dar la impresión de que no hay riesgo de sufrir quemaduras, cuando en realidad puede estar absorbiendo de un 60% a 80% de los rayos ultravioleta presentes en un día soleado.

El bálsamo de labios es importante, esencialmente en el labio inferior donde se dan más laceraciones producto de la resequedad.

Advirtió que a través de la ropa también pasan los rayos, así que si se va a exponer es mejor evitar usar las piezas de lino.