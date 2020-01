¿Qué está leyendo?

Margot López admite que no podría confiar en alguien que no lea regularmente. Además, piensa que si un niño crece rodeado de gente que lee, no es necesario inculcarle que lo haga, “es algo que nace naturalmente”.

En su casa siempre ha tenido centenares de libros, y “no me imagino la recámara de mi madre sin cuatro o cinco en su mesa de noche”.

Ese gusto por la lectura, la coordinadora de comunicaciones del Biomuseo lo enfoca principalmente a los ensayos, su género literario predilecto, aunque su autor favorito es el novelista George Perc.

Actualmente, López está leyendo Hot, Flat and Crowded de Thomas Friedman, quien es columnista del diario New York Times.

Lo recomienda porque Friedman plantea cómo “la sobrepoblación, el calentamiento global y la creciente clase media consumidora en el ámbito global están creando un planeta cada vez más inestable”, comenta.

También habla de la necesidad de que Estados Unidos se renueven a través de la sostenibilidad ambiental y cultural.