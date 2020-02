En el 2007 llegan las terceras secuelas

LOS ÁNGELES, EU /DPA- El verano boreal 2007 estará marcado por el número tres. Los estudios se preparan para lanzar la tercera entrega de una serie de películas que llegarán a las carteleras en busca de convertirse en éxitos como lo fueron sus antecesoras. Se trata de Spider Man 3, Shrek 3 y Pirates of the Caribbean: At Worlds End, la tercera cinta de los piratas liderados por Johnny Depp.