El misterio del bostezo

Lo hacemos cuando estamos cansados, cuando estamos aburridos o cuando tenemos hambre; hasta los paracaidistas tienden a hacerlo antes de saltar.

Ahora, un nuevo estudio sugirió un posible vínculo entre el bostezo y la estimulación sexual. Sin embargo, las causas exactas y la función del bostezo siguen siendo un misterio, y, hasta hace poco, había sido escasamente documentado en el mundo científico.

Un médico de familia francés, Olivier Walusinski, publicó lo que algunos han proclamado como el primer libro de texto sobre la materia, The Mystery of Yawning in Physiology and Disease, una colección de los últimos hallazgos sobre este desconcertante e incontrolable comportamiento.

El libro será tratado el 24 y 25 de junio en la Primera Conferencia Internacional sobre el Bostezo en París, que abordará, entre otras cosas, su papel como mecanismo que enfría el cerebro y su sexualidad oculta.

“Hay varias teorías, pero no hay una prueba formal hasta ahora de por qué bostezamos”, dijo Walusinski a Reuters. Lo que se sabe es que el humano medio bosteza unas 250 mil veces a lo largo de su vida y que los bebés en el útero lo hacen ya en la semana 12 a 14 de gestación, lo que sugiere que juega un importante papel neurofisiológico.

Los pájaros lo hacen, los peces también, de hecho, casi todos los vertebrados de sangre fría y caliente lo hacen, con excepción de las jirafas y las ballenas, que no han sido captadas aún abriendo la boca involuntariamente.

En los humanos, el bostezo aún se considera una forma de incrementar los niveles de oxígeno en la sangre y eliminar el exceso de dióxido de carbono, aunque esta teoría fue descartada ya en la década de 1980.