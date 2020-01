El nuevo reto de Azael

EXPERIENCIA. 300 CANCIONES GRABADAS.

Cerca de 30 son los años que lleva Pedro Azael dedicados a la música, y afirma que en esta etapa de su vida está concentrado en otros proyectos, como producir artistas nuevos.

El compositor panameño, quien al ser consultado sobre su edad dijo tener “todos los años”, ha hecho temas para estrellas de la música como Frankie Ruiz, Cheo Feliciano, Menudo, Víctor Manuelle, Eddie Santiago, Oscar D’ León, Rubén Blades, El Gran Combo de Puerto Rico, Gilberto Santa Rosa, Andy Montañez y Alejandro Sanz, y ahora está respaldando a la orquesta de salsa Son Mayor, de Costa Rica.

“Te voy a ser sincero, cuando me contactaron para apoyar a este grupo pensé: ¡grabar salsa en Costa Rica... da cómo pereza!, pero al visitarlos, me sorprendió el nivel que tiene el país en el campo de salsa. El ambiente es fuerte y hay bandas consolidadas, que no se han dado a conocer internacionalmente por lo ocupadas que están con el mercado local”, relata Azael.

Dice que tomó el reto de producir e impulsar a Son Mayor y el primer paso que dan es el lanzamiento del sencillo Quítate las gafas, de su propia pluma y hecho por su productora Azael Music Group.

PRUEBA DE FUEGO

“Decidimos que si queremos llevar la música del grupo fuera de las fronteras ticas debíamos pasar una prueba de fuego con los oyentes de Panamá. El tema ya está en las emisoras y está caminando bien; estamos buscando una identidad en la radio”, señala.

Quítate las gafas es una de sus 300 canciones que han sido grabadas y habla de que las cosas “hay que decirlas de frente mirando a los ojos a la persona”, explica el compositor , quien actualmente reside en Estados Unidos.