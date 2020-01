Más palabras del silencio

SONIDOS EN LA VÍA

ANIVERSARIO. Dicen que todo lo bueno merece verse de nuevo. Seguro esta frase se puede aplicar a los sonidos y el boricua Luis Fonsi la implementó, a su vez, a su más reciente disco Palabras del Silencio. ¿Por qué? Hace poco lanzó Palabras del Silencio, un año después, una producción de aniversario en la que repite el repertorio discográfico de hace 12 meses, con la novedad de un DVD, un tema inédito y muchas nuevas versiones de No me doy por vencido, Llueve por dentro y Aquí estoy yo, temas que lo devolvieron al mapa musical con un impulso envidiable. Lo sacudieron a él y a sus simpatizantes.

Del tema 1 al 13 es lo que ya se escuchó hace un año. No hay sorpresas. De allí viene Así debe ser, nuevo en el repertorio; No me doy por vencido, en ritmo urbano y a dúo con MJ y nuevamente No me doy por vencido, esta vez en versión banda con la participación de Germán Montero.

Además el compacto tiene entre sus 13 primeras canciones la versión original de No me doy por vencido y otra en ranchera. Para rematar, el DVD tiene un video del tema. Fonsi reusó, abusó y agotó la gustada canción. Llueve por dentro y Aquí estoy yo también tienen nuevas adaptaciones interpretadas en directo por Fonsi y, en el caso de la segunda pieza, sin el acompañamiento de sus colegas David Bisbal, Aleks Syntek y Noel Schajris.