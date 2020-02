‘No pasa nada’, dice Rabanes

GRAMMY AWARDS.

Los Rabanes no pudieron llevarse el Grammy Awards en su primera nominación en estos premios, que el pasado domingo cumplieron sus 50 aniversarios, pero Javier Saavedra, baterista del grupo, destaca que lo importante fue que el trabajo de la banda fue reconocido, y lo que sigue por delante es "mucho trabajo".

"No pasa nada... estos premios son así... a veces los ganas otras veces no. Cualquiera de los que están nominados puede ser el vencedor porque tuvo méritos para estar allí", asegura Javi, como suelen llamar al chitreano. Confiesa que no conoce del todo la música de Black: Guayaba (banda que ganó el Grammy con No hay espacio), pero "si ganaron es porque el disco está bueno".

El baterista añade que si ganaban o perdían igual tenían una agenda de shows y compromisos esperándolos por lo "que el trabajo continúa".