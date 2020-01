¡La patita, periquito!

ENTRENAMIENTO. LORITOS, LORAS O CACATÚAS.

Mateo Quijije Especial para La Prensa vivir+@prensa.comNo me preguntes cómo —yo no tenía conciencia ecológica en aquellos años, ¿quién sí, cuando la especie en mayor peligro de extinción era la democracia?—, pero mi abuelita tenía un periquito, de esos criollitos, que le dio inmensa felicidad, y que hasta hablaba.

Por supuesto que no llegó así a casa. Lo primero que hay que enseñarles a los muchachitos estos es el comando de “la patita”.

El quid de esto es que, cuando le pides que lo haga, bien sea tu dedo (en el caso de periquitos) o tu brazo (en el caso de loros más grandes), él debe treparse a lo que le pongas por delante.

Si el animalito aún no se ha socializado bien, o sea que no conoce bien a la especie esa tan simpática que depreda su hábitat natural para apresarlo a él, todo dizque por su bien, entonces ofrécele un palo, así como los toletes que ofrecían los simios que nos querían hacer entrar en casilla.

Este comando, de “la patita” te establece como el líder de su hogar y es la base de todo el resto del entrenamiento. Por supuesto, el palito es solo para que se lo pongas encima, no para que le des a toletazos.

Si tu periquito está socializado, y acepta comida de tu mano, tal vez ya sepa este comando, aunque no se conozca la palabra asociada con él.

Primero, pones tu mano o la percha haciendo suave presión sobre su pechito, justo encima de las patitas, y le dices “la patita”, o “arriba”, con tono suave pero firme.

A algunos entrenadores no les gusta la idea de usar percha, así que también te puedes poner una toalla encima del dedo porsiacaso es caníbal el muchacho.

Esta presión genera una reacción institiva, y el pajarito por lo general se sube a su percha. Prémialo con una almendrita o pedacito de fruta.

Integra el comando a la vida diaria de tu ave, y lo puedes usar muchas veces al día.