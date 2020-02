El recuerdo de las melodías

LEGADO. EFRAÍN GUIGUI.

Aproximadamente a los cinco años Efraín Guigui Abbo, nacido en Chitré, quedó huérfano y fue adoptado en Argentina, en donde a sus 15 años llegó a ser el primer clarinetista de la Orquesta Sinfónica de Buenos Aires.

El 18 de junio de 2007, a sus 81 años, murió Guigui siendo un reconocido clarinetista y director musical de varias orquestas, como la Sinfónica de Puerto Rico, la Sinfónica de Vermont y, en 1992, la Orquesta Sinfónica de Panamá.

Según su hijo, Martin Guigui, el poder regresar a Panamá, fue un momento muy especial para él. Al dirigir la Orquesta Sinfónica Nacional “quería darle la oportunidad a los jóvenes talentos de tener una voz musical y una carrera en que pudiesen ganarse la vida haciendo lo que más les gusta, esa era una de sus misiones”.

Según Martin, los momentos que su padre dirigió en Panamá fueron inolvidables y las amistades que cultivó para él eran su familia.

El primer instrumento que tocó fue el clarinete y según cuenta su hijo, siempre volvía a tocarlo en sus ratos libres. La pieza que más lo inspiraba era la Novena Sinfonía de Beethoven, “especialmente el cuarto movimiento”.

Martin detalla que su padre les enseñó música desde los cuatro años a él y a su hermana Ana antes de que empezaran a estudiar en un conservatorios.

Además de ser director de cine en Los Ángeles, Estados Unidos, Martin es pianista profesional. “La música para mí es lo que más alimenta mi corazón y mi alma”.

La otra hija del maestro Guigui, Ana, también es cantante, escritora de música y enseña teatro en Los Ángeles y junto a su padre realizó un concierto educativo en Los Ángeles.

Orgulloso, su hijo cuenta que “la educación que me dio mi papá me ayudó como director de cine porque él me enseñó la importancia de la interpretación, cómo desarrollar un tema en una sinfonía y yo apliqué la teoría al cine”. Según Martin, su padre siempre decía que no hay un educador más importante que el arte.

Otro gran admirador y amigo del maestro es el violinista panameño José Cedeño, quien describe a Guigui como “un hombre ponderado a los más altos niveles”. Dice que fue un gran clarinetista y excelente en sus clases y con gran disciplina en su trabajo.

“Bromista con gran facilidad en sus palabras consiguió grandes logros para la Sinfónica Nacional e introdujo técnicas de aprendizaje lúdico para despertar el interés de niños y jóvenes por la música clásica”, indica Cedeño.

Un año antes de morir Guigui dirigió el último gran concierto en el Walt Disney Concert Hall en Los Ángeles de la Orquesta Metropolitana y pianistas de todo el mundo. Según Martin, “fue una gran culminación para él, a sus 80 años dirigiendo hasta el último segundo”.