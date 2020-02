Un reencuentro en la enfermedad

VIENE DE LA 1B.

La enfermedad cambió la vida del doctor Daniel Constableda. El hombre viejo quedó atrás. Antes ostentaba una lujosa casa para "aparentarle" a los amigos, era asiduo a las aventuras amorosas, gustaba "pifiar" en autos último modelo, colocaba su trabajo por encima de las necesidades de la familia y vivía como un cortesano.

"A raíz de este cáncer he recuperado a mi familia, ya no estoy desaforado por el trabajo y el consumismo; además, reconozco el valor que tiene la reconciliación con Dios", expresó el especialista.

EL PODER DE LA FE

Constable no le teme a la muerte ni a los plazos que le ha dado la medicina terrenal. Se hizo fuerte desde que conoció a Dios y al evangelio total en la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios.

Más que una calamidad, este cáncer ha sido una bendición para él. Ha tenido un reencuentro consigo mismo, con su familia, con sus pacientes y con el Señor.

"Me di cuenta de que los médicos somos vulnerables. Ahora sé lo que sienten los pacientes. He sentido dolores terribles... he tenido que tomar hasta morfina".

La enfermedad lo ha fortalecido para darle ánimo y consejos a sus pacientes.

"Cuando te dan dos meses de vida, le das gracias a Dios hasta por el mínimo detalle", anotó.

"Ante la adversidad, hay que mantener siempre la sonrisa, el positivismo, la fe en los tratamientos médicos y la alegría de vivir un día más junto a los tuyos", expresó.

Ya ha pasado más de año y medio desde que le pronosticaron la muerte. Ahora confía más en la palabra del Salmo 37: "joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan".