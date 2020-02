A la sombra de un ‘Bourne’ superior

ESTRENO DE LA SEMANA

SAGA. James Bond ha dejado de ser una franquicia para convertirse en una saga. Ya no es tanto el anuncio publicitario más famoso del cine, que en cada película era una historia independiente a la anterior, sino que desde Casino Royale (2006) y ahora con Quantum of Solace (2008) es una serie con una temática propia, que se extenderá hasta las dos siguientes entregas del espía inglés.

El trabajo de Daniel Craig como James Bond es loable, y su desempeño es la punta de lanza de Quantum of Solace en aspectos interpretativos. El resto de los personajes son meras marionetas que colaboran a su lucimiento. Estamos ante un Bond del siglo XXI. Sí, todavía maneja automóviles de lujo y se acuesta con chicas lindas, pero ya no es la clase de película en la que los artefactos tecnológicos son lo más importante, Bond tiene menos tiempo para flirtear, y ha perdido su agudo sentido del humor. Quizás por la sed de venganza de saber quién mató a una chica que le robó el corazón y la cordura.

Este nuevo Bond está más cerca del antihéroe moderno, una persona que es tan villano como el que más, pues en Quantum of Solace el agente secreto mata con más frialdad que el supuesto malvado, un tipo que quiere quedarse con el agua de Bolivia para venderla al mejor postor.

Algo que sí se mantiene son las espectaculares coreografías de acción, ya sean en tierra, aire o mar. Pero es su trama el talón de Aquiles de una película que está hecha en función de las increíbles explosiones y persecuciones, cuando éstas no aparecen, su argumento decae.

En cuanto a nosotros, sí, es divertido ver cómo Colón es un Haití artificial y San Felipe y Santa Ana son una Bolivia más pobre que la original. Como siempre, Hollywood ofrece una mirada poco importa sobre América Latina. Es simpático ver a personas conocidas como extras y a actores locales diciendo algún parlamento. Por la relevancia y la vanidad, Quantum of Solace será la película más vista en Panamá.

En términos artísticos, Casino Royale es muy superior a Quantum of Solace, y entre las dos, es aún más destacable la trilogía que comenzó con The Bourne Identity, una serie de la que se alimentó descaradamente la cámara, el tono y el ritmo impuesto por el director Marc Forster, que demuestra una maestría para las películas independientes, aunque no sepa del todo domar un potro como Quantum of Solace.