Un talento juvenil

ACRíLICO. EXPOSICIÓN DE 40 OBRAS EN EL COLEGIO JAVIER.

Desde los siete años, Camille Sloan García disfruta la pintura. Ahora tiene 13 y acaba de inaugurar su IV exposición: "Entre la Realidad y la Fantasía", en el Colegio Javier, donde cursa el octavo grado.

Tímidamente, Camille expresa que se inició en el arte desde pequeña por diversión, porque no tenía con quién jugar, ya que era hija única. Practicaba haciendo dibujos, y después asistió a una escuela de arte para seguir perfeccionándose. Esta etapa definió su pasión y fue entonces cuando decidió que lo suyo era la pintura.

"Para mí, el arte es una forma de expresión de todo lo que uno siente, pero muchas veces la gente no lo valora porque visualmente no lo ve atractivo, porque muchas veces es abstracto, y por eso, las personas no sienten lo mismo que siente el artista".

Prefiere la técnica del acrílico, porque se seca más rápido y es más fácil para trabajar, pero también utiliza lápices de colores pasteles y óleo. En sus trabajos pictóricos usa colores primarios y los mezcla para obtener más colores, "es una forma más fácil de usar".

¿Qué tiempo le dedicas a la pintura?

"Siempre hago dibujitos en mi cuaderno en el colegio, en la casa y en mis clases de arte; yo no puedo dejar de pintar porque es como una enfermedad".

La estudiante, que ha ganado 31 concursos de pintura, como el primer lugar del Premio Ciudad de México; el gran premio del Calendario de Pfizer y una medalla de bronce en el 34th World School Children’s Art and Exhibition - The Republic of China, le recomienda a aquellos jóvenes que les gusta la pintura, que sigan adelante con su arte, aunque la gente les diga que es una "tontería" porque quizás "algún día se hagan realidad sus sueños".

Por su parte, la profesora de arte del Colegio Javier, Cecilia Boldor, manifiesta que la estudiante además de tener talento, "es una persona muy comprometida con la sociedad" y le auguró mucha suerte para que en un futuro se convierta en una artista reconocida.

Camille exhibirá 40 obras en su colegio hasta el próximo 9 de septiembre.