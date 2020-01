El tema milagroso de Marta Sánchez

COMPOSICIÓN.

La cantante española Marta Sánchez quiere componer una canción para la actriz venezolana Daniela Spanic, que lloró al escuchar su tema De mujer a mujer mientras estuvo en coma el año pasado, publica la revista ¡Hola!

"No me agradezcas nada, ¡si tú has hecho más por mí que yo por ti! (...) voy a intentar hacer una canción para ti", dijo Sánchez ante los agradecimientos de Spanic.

Ambas se reunieron en México para conocerse en persona a propuesta de la revista, en la que también aparece Katalina, la hija que Spanic.

La actriz venezolana permaneció en coma durante una semana y, según dijo entonces su hermana, la también intérprete de telenovelas Gabriela Spanic, derramó lágrimas cuando escuchó la canción de Sánchez De mujer a mujer.

"Jamás creí que iba a conocerla. Le doy gracias por todo lo que hizo por mí a través de su canción", explicó Daniela, quien calificó la presencia de la cantante como "un regalo".