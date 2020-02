Unos tragos peligrosos

MALOS HÁBITOS. LOS NIÑOS ENTRE LAS EDADES DE 12 Y 13 AÑOS YA INGIEREN LICOR.

"Te prometo que no voy excederme al beber". Con frases como esta los jóvenes y adultos garantizan a sus padres, novios y esposos, cuando están libres de las gotas del alcohol, que van a dejar de tomar, aunque están conscientes de que no pueden dejar el vicio.

En los últimos meses se han registrado en el país accidentes fatales, donde tanto adultos como jóvenes están involucrados porque están bajo el efecto del licor.

Para la psiquiatra Juana Herrera, en Panamá es común que las personas no puedan celebrar de forma sana un acontecimiento sin que esté presente la bebida.

"En el alcohol es lo primero que piensan las personas para los arranques, como se le suele llamar a las rumbas", dijo.

Incluso, comenta que algunas parejas que empiezan a salir y desean prepararse para la intimidad o llegar a una relación sexual, dicen, "vamos a tomarnos unos traguitos para entonarnos".

Esto significa que "estamos alterados en cuanto a lo que son las relaciones interpersonales mediadas por el alcohol".

Un estudio hecho en Centroamérica y República Dominicana por la Organización de Estados Americanos en 1997 reveló que la capital de Panamá ocupaba el primer lugar en consumo de licor.

Agrega que estudios recientes revelan que las mujeres han aumentando el consumo, sobre todo en la adolescencia.

En el caso de los adolescentes, explica que hay un problema serio porque la edad promedio de inicio de consumo de alcohol oscila entre los 12 y 13 años, y se han reportado casos en donde niños han libado desde los 10 años.

Esto, a juicio de Herrera, se da porque si las figuras paternas más importantes de los infantes todo lo celebran con alcohol, ellos lo van a ver como una situación normal.

Además, agrega que esto ocurre por el aprendizaje a repetición o por imitación.

Sin embargo, señala que hay hogares donde no se toma, pero los hijos sí lo hacen. "No solo es importante no tomar, sino enseñarle a los hijos a tomar decisiones, sobre los efectos y consecuencias negativas de beber y en cuanto a conducir bajo los efectos del alcohol".

Lo más lamentable, según Herrera, es que el alcohol es una droga socialmente aceptada y eso hace que tengamos una mayor dificultad en su control.

"No podemos meter a los jóvenes en una burbuja de cristal, pero sí enseñarles; los niños aprenden desde temprano las normas y valores. Si tú pegas mentiras ellos aprenden a mentir, si les enseñas a ser dependientes, serán dependientes", puntualiza.

FACTORES DE RIESGO

•Problemas psicológicos (baja autoestima, depresión).

• Asociación con jóvenes que no siguen normas sociales.

• Dificultad en el rendimiento escolar.

• La falta de comunicación adecuada en los hogares.

•La falta de un adecuado desarrollo de espiritualidad.

• Y el desarrollo de valores como un estilo de vida saludable.