Una víctima de Madoff cuenta sus amoríos con él

Una de las víctimas de Bernard Madoff, que cumple una condena de 150 años por realizar la mayor estafa de Wall Street, cuenta que mantuvo una relación extramatrimonial con el financiero, en un libro que se publicará el 25 de agosto y que ya se puede encargar por internet.

En Madoffs Other Secret: Love, Money, Bernie, and Me (“El otro secreto de Madoff: amor, dinero, Bernie y yo”), Sheryl Weinstein, de 60 años, confiesa que estuvo ligada sentimentalmente con Madoff, según la sinopsis que la cadena de librerías Barnes & Noble ofrece en su página web.

“Ella era una prominente mujer de negocios, inteligente y exitosa. Después de mantener durante 20 años una relación íntima con Madoff, lo perdió todo”, afirmó la cadena de librerías, que asegura que el libro desvelará a “un Madoff que nadie conocía y que escandalizará y sorprenderá a los lectores”.

La editorial St. Martins publicará a finales de mes la obra de Weinstein, que se encuentra entre los miles de clientes a los que Madoff, de 71 años, estafó mediante un esquema Ponzi valorado en unos $65 mil millones y quien, durante el juicio del ex presidente del Nasdaq, lo calificó de “bestia”.

“Si quiere anunciar al mundo entero que ella mantuvo una aventura, es cosa suya. No quiero ni afirmar ni desmentir lo que dice, pero espero que disfrute admitiendo que engañó a su marido”, aseguró el abogado de Madoff, Ira Sorkin.