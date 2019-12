XTRA 2014: Tragedia brasileña o se pasa la página

Par de días después de la humillante derrota de Brasil ante Alemania en el Mineirao sigo esperando en Río por los desastres o cataclismos que todos nos imaginamos si Brasil perdía en el Mundial, y más aún por la forma como se dio todo en Belo Horizonte, pero sigo buscando las llantas quemadas, los cierres de calles, las manifestaciones en las oficinas de la CBF y nada.

Al día siguiente del triste episodio la vida siguió en Brasil, al final hay reportes de dos muertos y 22 heridos, seguro que doloroso para esas familias, pero en un país de 200 millones de personas y de 8,515,692.27 K cuadrados no son para pensar en una revolución total, caída del gobierno o destrucción de casas.

Siempre vemos las imágenes de la gente llorando en 1950 con el Maracanazo con los 200 mil espectadores y fue verdad, y que se dieron suicidios y muertes por la derrota inesperada de Brasil ante Uruguay, también cierto, esa fue una tragedia según dijo ayer el ministro de Deporte de Brasil Antonio Rebelo (el Bob Arango de por acá) porque ese equipo de Brasil era el mejor de la época, que llego goleando y ganando de manera aplastante sus partidos.

Lo del Mineirazo no fue tragedia decía el ministro, fue un accidente, porque si vuelven a jugar ese resultado no se repite, Brasil ha ganado 12 veces contra 4 de Alemania y según él, en esos 20 minutos donde cayeron los 5 goles no parecía Alemania y no parecía Brasil, fue algo accidental volvió a decir y único en su momento histórico.

Esa es la opinión del Ministro de Deportes brasileño y seguro el sabe mas que nosotros de su equipo, pero el tema de que si fue tragedia o no sigue dando vueltas. Los titulares de todo el mundo hablan de vergüenza, humillación, fracaso y demás detalles, y todos son ciertos para el equipo de fútbol, pero el tema de que habría suicidios y desastres nunca llegó, de verdad que la vida continúa, y como le digo siempre a Remón en RPC: ¡es un juego! Lo dramatizamos mucho, me incluyo, pero no todos caen en el juego ese mediático. Acá me llamaban y chateaban que si estábamos bien, que la cogiéramos suave, que las imágenes de la TV presentaban un estado de sitio prácticamente. No vimos nada de eso. La noche después del juego todo estaba tranquilo, la gente triste de seguro, pero llantas quemadas no vi, y si se dieron en este país tan grande la mayoría de la población ni las vio ni las notó.

Hay tristeza por la derrota, y nadie acá quiere que Argentina les siga cantando que Maradona es mejor que Pelé, pero la vida brasileña seguirá, goleados 7-1 o no o ganando luego y haciendo carnaval, tragedia es una palabra muy dura, es cuando alguien en tu casa se murió, acá nadie falleció, perdieron un juego de fútbol....saluuuuudos.