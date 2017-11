Aaron Judge, Novato del Año por unanimidad

Aaron Judge fue consagrado como el Novato del Año de la Liga Americana, convirtiéndose en el primer jugador de los Yankees de Nueva York que obtiene el premio desde Derek Jeter en 1996.

Judge se impuso por unanimidad en la votación de la Asociación de Cronistas de Béisbol de Norteamérica, cuyo resultado fue divulgado el lunes en una emisión de MLB Network.

El jardinero de Boston Andrew Benintendi quedó segundo, seguido por el toletero de Baltimore Trey Mancini.

Judge is the 9th Yankee to win AL ROY and the 1st since Derek Jeter won in 1996! pic.twitter.com/QZhSvp0Zsy