América destituye a argentino Díaz en México

4:14 p.m. - MÉXICO DF (Reuters). -El argentino Ramón Díaz fue despedido el martes como director técnico del popular club América del fútbol mexicano, después de una seguidilla de malos resultados.

"El cuerpo técnico encabezado por Ramón Díaz deja de dirigir a nuestro primer equipo, desafortunadamente los resultados no acompañaron su proceso y se ha tomado la decisión de un cambio en la dirección técnica", dijo el club en un comunicado.

El "Pelado" Díaz llegó al América en junio de 2008 para el torneo Apertura, con el objetivo de sacar al club de la crisis que atraviesa desde el torneo Clausura de ese año en donde no ha clasificado a la liguilla para pelear el título.

"Me siento en deuda por no haber cumplido con el objetivo, me quedo muy tranquilo de haber hecho un trabajo enorme y con un proyecto que seguramente continuará porque los jugadores están, tienen un plantel de jerarquía", dijo Díaz a periodistas.