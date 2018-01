La Americana se lleva los honores en el Pro Bowl

Delanie Walker atrapó dos pases de anotación, incluido uno de 18 yardas con 1:31 minuto por jugarse, para que la Conferencia Americana superara 24-23 a la Nacional en el Pro Bowl. Derek Carr, de los Raiders de Oakland, completó 11 de 15 envíos, para 115 yardas.

Entre esos pases estuvo el que atrapó Walker, de los Titans de Tennessee, para dar el triunfo a la Americana en un encuentro que se disputó bajo una lluvia constante. Cada integrante del equipo ganador se llevó 64 mil dólares, el doble que los miembros del conjunto derrotado.

Von Miller aseguró el triunfo, al provocar un balón suelto de Jared Goff, quarterback de los Rams de Los Ángeles. El propio linebacker de los Broncos de Denver recuperó el ovoide, y la Americana se agotó los últimos segundos en el reloj. Miller fue una pesadilla para la Nacional.

