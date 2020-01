Anglada: Deserciones obedecen a cambio de mentalidad

3:03 p.m. - PANAMÁ (EFE) -El entrenador Rey Vicente Anglada, uno de los técnicos más laureados del béisbol cubano, considera que las últimas deserciones de jóvenes figuras de la isla se deben a un cambio de mentalidad en las nuevas generaciones, que, sin embargo, no debilitan a la pelota de la mayor de las Antillas.

Anglada, de 56 años y que dirige desde el año pasado al equipo panameño de Bocas del Toro, destacó en una entrevista con Efe que los jugadores cubanos de su generación no pensaban en ir a las Grandes Ligas de Estados Unidos, pero ahora algunos jóvenes quieren "probar suerte" en ese torneo conscientes de sus posibilidades.

"Todo en la vida va cambiando y esta es otra generación, ellos tienen otra forma de ver el mundo y han tomado esas decisiones", indicó Anglada, ex seleccionador cubano y varias veces campeón de la isla con el Industriales de La Habana, y que se encuentra en Panamá en el marco de un convenio deportivo entre este país y Cuba.

En los últimos meses, jugadores como Aroldis Chapman, que acaba de firmar un multimillonario contrato con Cincinnati; Yasser Gómez, Yuniseki Maya, Leslie Anderson, Yadel Martí y antes Alexei Ramírez, entre otros, han abandonado la isla de las maneras más diversas, aunque ninguna legal.

"La generación de nosotros sabía que existían las Grandes Ligas pero no era el sueño de nosotros, porque era dejar a tu familia, dejar a tu país. Estos muchachos tienen otra mentalidad, los tiempos van cambiando y ellos han querido probar suerte, además se ven con posibilidades porque saben que tienen posibilidades", agregó.

"Como hay jugadores cubanos que han llegado ahí y lo han hecho bien los otros muchachos se ven con esas posibilidades y han tomado esa decisión", indicó, al afirmar que no ve "cómo eso se pueda parar".

Anglada, ex segunda base de Industriales, recordó que la primera vez que salió de Cuba, en 1973, los Cardenales de San Luis le ofrecieron 100 mil dólares, pero aquella oferta "no me llenó los ojos", dijo.

El técnico subrayó, sin embargo, que el béisbol cubano tiene una gran capacidad para sacar nuevos talentos y no se resentirá por la marcha de esos jugadores.

"Quizá se pueda ir un jugador con mucha calidad, pero a los dos o tres años vas a tener un jugador igual o mejor que el que se fue, porque hay un seguimiento continuo de los jóvenes y mucho talento", dijo.