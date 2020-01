El Árabe Unido derrotó sin atenuantes al trinitario W Connection

PANAMÁ, Panamá. (ACAN-EFE).- El subcampeón panameño Deportivo Árabe Unido venció hoy cómodamente 3-1 al subcampeón de Trinidad y Tobago, W Connection, gracias al doblete del centrocampista Humberto Ward y a los errores de la defensa de los visitantes.

El partido, válido por la Liga Campeones de la Concacaf y disputado en la capital panameña, tuvo un trámite discreto, con la iniciativa de parte de los locales al ataque, pero que mostraron serios errores en la defensa que en algunos momentos obligaron al portero Miguel Lloyd a emplearse a fondo.

No obstante, los trinitarios no desarrollaron un ataque coordinado pese a que Jerrel Britto y Gerard Williams lo intentaron, pero el resto del equipo no encontró el camino para juntarse.

Los panameños crearon su primera jugada de peligro al minuto 2 del partido, pero el portero Alejandro Figueroa se encargó de neutralizar la amenaza a su puerta de parte de Ward.

Al minuto 20 con un tiro rasante y al 32, a media altura, Ward se encargó de certificar la superioridad de los locales con dos contundentes goles que Figueroa no pudo evitar, pese a su esfuerzo.

Los trinitarios intentaron en el segundo tiempo remontar el marcador, pero al minuto 52 José González anotó el tercero para el rabe Unido al aprovechar un centro desde la derecha de Abdiel Arroyo, tocando el balón al ángulo contrario al que se dirigÍa el cancerbero rival.

El W Connection, pese a su juego desordenado, hizo un último esfuerzo y llegó a controlar el balón con más velocidad tras el ingreso del Neil Benjamin, al minuto 62, desbordando a la defensa colonense en varias oportunidades.

El premio a su esfuerzo llegó al minuto 75, cuando Benjamin tomó el esférico en el centro del terreno y a pura velocidad dejó atrás a los defensores del rabe Unido para anotar la del honor.

El Árabe Unido desperdició al menos cinco oportunidades de aumentar el marcador en el segundo tiempo, por abuso en el juego individual o mala puntería.