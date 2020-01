Arabia Saudí decide no enviar atletas femeninas a Londres

RIAD, Arabia Saudí. (DPA) - Arabia Saudí decidió no enviar oficialmente a ninguna atleta femenina a los Juegos Olímpicos de Londres 2012, pero no pondrá obstáculos a que mujeres saudíes que viven en el extranjero participen en el evento con una invitación del COI."No promoveremos la participación de ninguna mujer saudí en los Juegos de Londres ni en otras competiciones internacionales", dijo este jueves, 6 de abril, en Riad el príncipe Nawaf bin Faisal, jefe de la gubernamental Presidencia General de Bienestar Juvenil."Hay centenares, si no miles de mujeres (saudíes) que practican deporte, pero en privado", añadió el dirigente, miembro también del Comité Olímpico Internacional (COI).No obstante, Bin Faisal dejó abierta la posibilidad de que deportistas femeninas que viven o estudian en el extranjero compitan por su cuenta, sin formar parte de la delegación oficial saudí."Sólo ofreceremos ayuda para asegurar que su participación sea dentro del marco conforme a la ley islámica, la Sharia", advirtió. La amazona saudí Dalma Malhas podría participar en las competiciones olímpicas de salto, después de que en los Juegos de la Juventud de Singapur 2010 ganase la medalla de bronce. En aquel entonces, la deportista fue invitada por el COI.El rico país petrolífero es el único predominantemente musulmán donde aún no se permite conducir coches a la mujer. Las saudíes no pueden viajar sin un acompañante masculino a no ser que sean mayores de 45 años.La postura de Arabia Saudí sobre la participación de mujeres en los Juegos Olímpicos podría ser un tema en la próxima reunión del COI en mayo. Los Juegos Olímpicos de Londres tienen lugar del 27 de julio al 12 de agosto.