Argentina cierra puerta a Tevez para Copa América

12:29 p.m. - BUENOS AIRES, Argentina. (Reuters).- El entrenador de la selección argentina, Sergio Batista, cerró el lunes las puertas para que Carlos Tevez juegue la Copa América al decir que Lionel Messi y Gonzalo Higuaín son sus futbolistas preferidos para ocupar el puesto de centrodelantero.

Argentina será local en la Copa América que se disputará del 1 al 24 de julio, cuando buscará levantar el trofeo que no conquista hace casi dos décadas.

Tevez, delantero del Manchester City y quien no tiene un lugar en el esquema de Bastista, parece descartado para esa competencia. "Yo no borro a ninguno de la selección. Me preguntan por Carlos (Tevez) pero yo digo lo que ya dije en otro momento, y es que en ese puesto en este momento tenemos a (Lionel) Messi", dijo Batista en rueda de prensa.

"Sé que Carlos es un gran jugador que jugó dos mundiales, que tiene experiencia pero hoy por hoy, mi 9 es Messi. También la opción de Higuaín en ese puesto", agregó en referencia a los atacantes del Barcelona y Real Madrid.

Tevez, una pieza clave de la selección argentina cuando Diego Maradona era el entrenador, quedó fuera de las convocatorias desde la llegada de Batista al puesto tras el Mundial 2010.

El técnico habló también sobre el viaje que hizo a Europa para hablar con jugadores, menos con Tevez. "Tuvimos la chance de hablar con los entrenadores de los equipos y también con los dirigentes para que sepan cómo vamos a trabajar en la selección con sus jugadores", explicó.

Sobre la Copa América, el entrenador se mostró confiado aunque remarcó que "Argentina tiene que ganarla".

"Tenemos todo planificado y pienso que estamos bien. Tengo ganas de comenzar a trabajar con los muchachos porque la Copa América es un torneo difícil y queremos llegar bien al debut (ante Bolivia el 1 de julio)", señaló.