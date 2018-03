Astros pueden repetir y Yankees estrenan dúo del terror

Los campeones defensores Astros de Houston llegan a la nueva temporada de Grandes Ligas con muchas posibilidades de repetir su reinado en un año en el que los míticos Yankees de Nueva York estrenan ofensivamente un dúo temible con Aaron Judger y Giancarlo Stanton.

Cuando todavía en el ambiente se siente los emocionantes momentos de la última Serie Mundial entre Astros y los Dodgers de Los Ángeles, el deporte nacional estadounidense comienza este jueves su agotadora temporada con 15 partidos.

The most ambitious crossover event of all-time. #OpeningDaypic.twitter.com/i6aOeZXygo