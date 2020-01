Beckham se entrena con el Arsenal, pero no fichará

REDACCIÓN INTERNACIONAL AFP. -David Beckham se entrena en la actualidad con el Arsenal para mantenerse en forma física, pero no fichará con los "Gunners", declaró este martes el entrenador, Arsene Wenger.El excapitán de la selección inglesa, de 37 años, se encuentra sin club tras haber dejado Los Angeles A Galaxy al final de la temporada de la MLS."Me llamó para pedirme si podía mantenerse en forma trabajando con nosotros. No había hecho nada desde hacía tiempo", declaró el entrenador francés, descartando toda posibilidad de fichar a Beckham."Es solo para su condición física. No hay ninguna especulación a hacer sobre una firma de contrato", añadió.Preguntado sobre cuál era el beneficio que sacaba Arsenal de tener a Beckham en los entrenamientos, Wenger respondió: "Ninguno. Se trata de ayudar a alguien. Estamos abiertos a la gente que se comporta bien".