A Berlusconi no le importaría fichar a Adriano

8:16 a.m. - ROMA, Italia (EFE).- Silvio Berlusconi, presidente y accionista de referencia del Milán, ha afirmado que desearía tener al delantero brasileño Adriano Leite en el equipo milanista, como también considera que "no hay club alguno que no lo ficharía".

"¿Adriano? No existe un equipo en el mundo que no le ficharía, por tanto también el Milán", dijo Berlusconi ayer en su visita al Salón de la Bicicleta y el Ciclomotor que se celebra en Rho (Milán), según recogen hoy medios informativos locales.

El brasileño Adriano, junto a no ser inscrito por el Inter de Milán en la lista de 25 jugadores que participan en la primera fase de la Liga de Campeones de Europa, cada vez cuanta menos para el técnico interista Robert Mancini, quien ni siquiera le ha convocado en los últimos partidos ligueros italianos.

Adriano, según él mismo ha confesado, se encuentra aún afectado por la muerte de su padre, en agosto de 2004, y que le hundieron en un estado de depresión que le hizo caer en la bebida.

Adriano estaba muy unido a su padre, que fue quien le apoyó desde niño para ser futbolista y que durante muchos años vivió con una bala en la cabeza, producto de una bala perdida que recibió cuando vivían en una favela brasileña.