Bielsa podría suceder a Guardiola en el Barcelona en 2013

MADRID, España.(DPA).-El argentino Marcelo Bielsa podría suceder al español Josep Guardiola en el banquillo del multicampeón Barcelona, según asegura este lunes el diario deportivo As.



"(Sandro) Rosell piensa en Bielsa para relevar a Guardiola", titula el periódico español, que afirma que el presidente del Barcelona está ya trazando un plan para cuando su actual técnico decida dejar el club.



"Lo ven listo como para tomar las riendas y que haga jugar al equipo como lo viene haciendo en esta época dorada que vive el barcelonismo", escribe "As" en su página 2.



Además, Bielsa, que fue seleccionador argentino de 1998 a 2004, contaría con el beneplácito de la gran estrella del equipo, su compatriota Lionel Messi.



"Es un técnico al que me hubiera gustado tener", dijo el delantero azulgrana antes de la visita del Barcelona a Bilbao, según recuerda el diario.



Bielsa, de 56 años, es uno de los técnicos que Guardiola, de 40, visitó en busca de consejo y conocimientos antes de decidir dedicarse al trabajo de entrenador.



El exjugador catalán, que se puso al frente del equipo en 2008, tiene por costumbre renovar año a año con la idea de apartarse sin obstáculos cuando crea que su ciclo ha terminado.



Su renovación para la próxima campaña parece inminente, pero sus declaraciones pasadas hacen sospechar que más temprano que tarde dejará el banquillo azulgrana.



Bajo su mando, el equipo logró hasta ahora 13 de los 16 títulos que ha disputado, entre ellos tres Ligas españolas, dos Champions League europeas y dos Mundiales de Clubes.