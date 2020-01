Blatter amenaza a Inglaterra

7:35 a.m. - LONDRES, Inglaterra (DPA). -El presidente de la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA), Joseph Blatter, amenazó a Inglaterra asegurando que los planes de expansión mundial de la Premier League podrían afectar a las posibilidades del país de albergar el Mundial de 2018.

"Cuando se actúa en contra de los responsables de la organización de la Copa Mundial, es decir, del comité ejecutivo de la FIFA, luego no se puede esperar una decisión favorable por parte del mismo gremio", dijo Blatter, según publican hoy varios medios británicos tras una reunión con el dirigente en Zúrich.

La Premier League inglesa reveló la pasada semana un proyecto para añadir una jornada 39 a su campeonato que se disputaría fuera de Inglaterra, en las ciudades del mundo que pujaran por albergar los partidos.

La iniciativa no gustó entre grupos de fans ingleses y tampoco encontró el apoyo en las autoridades fubolísticas de Asia, Australia y Sudamérica. "Intentar tener más exposición e ingresos expandiendo la liga alrededor del mundo, creo que no es aceptable", dijo Blatter. "El comité ejecutivo no lo aceptará. Seguro. Nunca pasará. Al menos no mientras yo sea presidente".

El suizo cree que el proyecto de la Liga inglesa sólo tiene "negocio y dinero detrás" y lamentó que la Premier no asuma la responsabilidad de mantener el fútbol "no sólo como un negocio, sino como un juego".