Los Bravos, del panameño Johan Camargo, ganan su primer título de división desde 2013

Los Bravos de Atlanta coronaron una inesperada temporada de éxito al conquistar su primer título de división desde 2013, con Mike Foltynewicz manteniendo un juego sin hits hasta el séptimo inning en la victoria el sábado por 5-3 ante los Filis de Filadelfia.

El panameño Johan Camargo y Freddie Freeman aportaron sendos sencillos productores de dos carreras y los Bravos festejaron el cetro de la División Este de la Liga Nacional en su estadio SunTrust Park.

Un año después de acabar con marca de 70-92, el mánager Brian Snitker y los juveniles Bravos, encabezados por el prodigio venezolano Ronald Acuña Jr., ya pueden pensar en los playoffs.

Atlanta tendrá presencia en la postemporada por primera vez desde 2013 el 4 de octubre, al iniciar su serie de división.

Resta por determinar el rival para el duelo de cinco partidos. Los Bravos ganaron su cuarto juego seguido y vencieron a Filadelfia, sus escoltas en la división, por tercer día consecutivo.

Dedicated to this organization for over 40 years. Congrats skipper, you earned it! #ChopOnpic.twitter.com/MeqqNLPc9n