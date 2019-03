Bryce Harper desplaza a Aaron Judge por camiseta más vendida

El nuevo número 3 es el nuevo número 1.

Grandes Ligas informó que la camiseta de Bryce Harper es la más vendida del béisbol, con lo que puso fin a un reinado de dos años para la franela con el número 99 de Aaron Judge.

Harper recién firmó un contrato de 330 millones de dólares por 13 años con los Filis de Filadelfia, y su nueva camiseta con el número 3 fijó un récord de ventas en el deporte profesional en las primeras 24 y 48 horas, de acuerdo con Fanatics, una tienda online.

You voted and the first #MLBTwitterHitter is @bryceharper3!

We will live stream all of his at-bats today. First pitch is at 3:05. #OpeningDaypic.twitter.com/TnBU0L36ly