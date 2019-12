Bayern golea y saca ventaja de 14 puntos en la Bundesliga

BUNDESLIGA ALEMANA

Con un gol y dos pases de gol de Thomas Mueller, Bayern Munich goleó 4-0 hoy a Werder Bremen y sacó una ventaja astronómica de 14 puntos en la Bundesliga.

La precisión de Mueller y David Alaba en el primer tiempo y dos goles de Robert Lewandowski en el segundo dieron a los visitantes su sexta victoria consecutiva en todas las competencias y una ventaja saludable sobre su escolta Wolfsburgo, que recibe el domingo a Freiburgo.

Mueller abrió el marcador a los 24 minutos con una comba precisa y Alaba aumentó de tiro libre justo antes de la pausa.

A Bremen le anularon un gol por mano de Sebastian Proedi, pero las repeticiones demostraron que el austríaco fue empujado por Jerome Boateng y que debieron cobrar penal. A los 76 minutos, Mueller envió un centro que Lewandowski conectó de cabeza para anotar, y la acción se repitió en tiempo de descuento para redondear la goleada.

"La calidad individual fue la diferencia", comentó Proedl. "Bayern hizo un juego muy inteligente".

Bayern no contó con sus astros Franck Ribery y Arjen Robben por lesiones y Xabi Alonso por acumulación de tarjetas.

Pepe Reina sustituyó en el arco a Manuel Neuer y tuvo una tarde tranquila, con una buena atajada.

El capitán Philipp Lahm entró en el segundo tiempo en su reaparición tras una lesión en el tobillo. "Fue agradable volver a la cancha después de tanto tiempo", comentó Lahm, que se fracturó el tobillo derecho en un entrenamiento el 18 de noviembre.

En otro partido, Eintracht Frankfurt goleó al ascendido Paderborn 4-0. Uno de los goles fue del paraguayo Nelson Valdez, su primer tanto en la Bundesliga desde que se fue de Dortmund en 2010.

Los otros goles fueron de Alexander Meier, Marc Stendera y Stefan Aigner.

El partido se suspendió brevemente para tratar al árbitro Guido Winkmann que fue derribado por Marvin Bakalorz, del Paderborn.

Otros resultados: Hertha Berlin 2 vs. Schalke 2; Hoffenheim 3 vs. Hamburger 0 y Mainz 2 vs. Augsburg 0.