Casillas asegura que no le guarda ‘ningún rencor’ a Mourinho

MADRID, España. (EFE). – El guardameta del Real Madrid y de la selección española de fútbol Iker Casillas aseguró hoy, lunes, que no le guarda “ningún rencor” a su antiguo entrenador en el conjunto blanco, el portugués Jose Mourinho, y que le desea “todo lo mejor” en su nueva etapa.

“Mourinho se ha embarcado en una nueva andadura y le deseo todo lo mejor. Cuando estuvo en el Real Madrid tomó sus decisiones y hay que respetarlas”, dijo Casillas durante la presentación en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas de la programación de Mediaset España para la Copa Confederaciones.

“Por desgracia no hemos logrado los objetivos que teníamos en mente, que era la Liga de Campeones y la Copa del Rey, y no hay que darle más vueltas”, añadió. “Le deseo suerte y ojalá le vaya todo bien. Él dio la cara por el Real Madrid y, personalmente, no le guardo ningún rencor”, prosiguió Casillas.

El jugador madrileño perdió la titularidad en el conjunto blanco el pasado mes de enero debido a una lesión y está inactivo desde entonces, ya que el técnico portugués, que hoy anunció su fichaje por el Chelsea inglés, se decantó por Diego López, fichado en el último mercado de traspasos.

Cuestionado sobre su ausencia en el último compromiso liguero ante Osasuna, Casillas aseguró que él “siempre” está apto para jugar, sobre todo cuando se lleva “mucho tiempo” inactivo.

“Para jugar siempre estoy apto. Agradezco a [Vicente] Del Bosque la confianza en mí después de estar sin jugar unos meses y espero estar a la altura de mis compañeros, aunque comienzo con una desventaja notable”, recalcó el portero.