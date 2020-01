Cassano: 'Mis pies siguen siendo buenos, ahora hay que ver mi forma física'

ROMA, Italia. (EFE).- El delantero del Milan Antonio Cassano ha asegurado este jueves que sus pies "siguen siendo buenos" pero que ahora lo que hay que evaluar es su "forma física", tras haber recibido el alta médica para volver a jugar después de la operación de corazón a la que se sometió el pasado noviembre.

"Si regreso y estoy bien perfecto. Si después de tres, cuatro, seis meses o un año, me doy cuenta de que no me tengo en pie entonces puedo saludar a todo el mundo e irme a casa. Quiero que la gente recuerde al Cassano bueno, no al que provoca compasión", afirmó el jugador de Bari en una entrevista con el programa televisivo "Studio Sport".

Cassano admitió que antes de la operación tuvo miedo, sobre todo por sus seres queridos: "Si no les hubiera tenido a ellos, ningún problema, pero hacer sufrir a los demás es lo que más odio".

El delantero quiso agradecer el apoyo del Milan durante su recuperación, así como las muestras de cariño que recibió entre sus compañeros de profesión.

"Desde el Real Madrid al Barcelona, de (Jose) Mourinho a (Fabio) Capello, me llamó todo el mundo, también (Andrés) Iniesta. He entendido cuanto me aprecia la gente, sobre todo como hombre, que es lo que más cuenta", manifestó el 'talentino' de Bari.