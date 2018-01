Cerveceros contratan al receptor panameño Christian Bethancourt

Los Cerveceros de Milwaukee anunciaron este lunes que firmaron al receptor panameño Christian Bethancourt, de 26 años de edad.

El contrato es de ligas menores; sin embargo incluye invitación al campamento de Grandes Ligas, por lo que el panameño tendría opción de jugar en las mayores.

Catcher Christian Bethancourt has been signed to a minor-league contract with an invitation to Major League camp. pic.twitter.com/0UOHr0lzrX