'Chicharito', De Nigris y Márquez coinciden en no menospreciar a Guayana

MÉXICO (EFE).- Los mexicanos Javier Chicharirto Hernández, Aldo de Nigris y Rafael Márquez coincidieron hoy en no menospreciar a Guayana, su rival en el comienzo de la tercera ronda de las eliminatorias de la Concacaf del Mundial de Brasil 2014, el viernes en el Estadio Azteca.

"Hay que guardarle el debido respeto a la selección de Guayana, vamos a salir a buscar los tres puntos para arrancar bien la eliminatoria", declaró Hernández en conferencia de prensa en la capital mexicana.

"Si hablamos de que podemos pasar la eliminatoria caminando es un gran falta de respeto para nuestros rivales. Ahora mismo estamos enfocados en Guayana y posteriormente en El Salvador (al que visitarán el próximo martes)", afirmó el Chicharito.

El jugador de Manchester United dijo que no hay que pensar en si Guayana va a ser goleado y advirtió que no hay motivo para confiarse, "no esperamos un rival fácil".

De Nigris, delantero del Monterrey, coincidió en que Guayana es un rival digno y deben enfrentarlo con humildad aunque dijo que será importante ganar "como sea".

"Siempre es mejor ganar, como sea, obviamente siempre es mejor ganar jugando bien y si se pueden hacer muchos goles, mejor, pero hay que tener humildad y respeto al rival siempre", señaló De Nigris.

El defensa Rafael Márquez, por su parte, ponderó la conquista de los tres puntos y no pensar en el segundo partido sin haber jugado el primero.

"Primero tenemos que pensar en Guayana, un equipo al que hay que darle todo el respeto que se merece, y en conseguir los tres primeros puntos, y luego ya pensaremos en El Salvador". Sobre su lesión, en el muslo derecho, el defensa central dijo que no apresurará su recuperación.

"Voy poco a poco con mucha precaución tratando de no arriesgar en lo más mínimo. Vamos día a día, viendo como va la evolución", finalizó.