Chiriquí espera recuperarse en el torneo de béisbol

La novena juvenil de Chiriquí buscará subir otros escalones sobre la media tabla de la clasificación de los equipos que compiten en este nacional de béisbol juvenil, para avanzar a la siguiente serie denominada de los ochos.

Rodolfo Aparicio uno de los asistentes de Alberto Macré, director Chiriquí aceptó que se han cometido muchos errores. “El equipo tiene mucha presión todavía no está a 100% de lo que debe, no lo hemos podido solucionar, pero hay tiempo aún” consideró.

Apreció que las razones, tal vez puedan ser que algunos peloteros tengan exceso de confianza cuando juegan, y que otros no superan la presión del público y del propio juego.

Los chiricanos reciben a los bocatoreños esta noche del miércoles en el estadio de Dolega. Los chiricanos tendrán siete juegos en casa.

Partidos para este miércoles 17 de enero

Los partidos para este miércoles 17 de enero serán entre: Bocas del Toro vs Chiriquí, en el Estadio Carlos Alvarado Mazzola; Panamá Oeste vs Occidente, en el Estadio Glorias Deportivas Baruenses; Los Santos vs Panamá Este, en el Estadio José De La Luz Thompson; Darién vs Veraguas, en el Estadio Omar

Torrijos; Herrera vs Coclé, en el Estadio Remón Cantera. Todos los partidos se inician a las 7:00 p.m.