Colombia con Falcao y Chile sin Sánchez buscan puntos de oro

Colombia, repotenciada por la reaparición del caudillo Radamel Falcao después de 13 meses, enfrenta el jueves a un Chile herido por la baja por lesión de su estrella Alexis Sánchez en un tramo crucial de las eliminatorias mundialistas de Sudamérica.

La última aparición de Falcao en un duelo oficial se registró en el estadio Centenario de Montevideo en la goleada 3-0 que le propinó Uruguay el 13 de octubre de 2015 en la segunda jornada de las eliminatorias para el Mundial de Rusia.

Ingresó a los 72 minutos y no volvió a figurar en las listas de José Pékerman a raíz de una cadena de lesiones.

El "Tigre" y el otro astro, James Rodríguez, fueron claves con sus dianas en la clasificación de Colombia al pasado Mundial luego de una pausa de 27 años.

Bienvenido tigre @FALCAO Vamos a soñar juntos de nuevo ! ⚽ 🇨🇴🇨🇴 pic.twitter.com/JDZQfuiZhd — James Rodríguez (@jamesdrodriguez) November 9, 2016

La rotura de ligamentos de la rodilla izquierda en enero de 2014 lo privó de estar en Brasil, donde sus compañeros en una campaña sin precedentes llegaron hasta los cuartos de final.

"Por cosas del fútbol, entre estas las lesiones, no había podido estar antes. Pero el cuerpo técnico me acompañó, me visitó varias veces y me confirmó que si estaba bien tenía las puertas abiertas", dijo Falcao, que anotó cuatro goles en los dos últimos partidos de su club Mónaco.

Pékerman, gran animador de Falcao, lo llamó después que mejoró de una conmoción cerebral y de una molestia muscular."Hay que empezar de menor a mayor, y esperemos que Falcao pueda encontrarse con las mejores expectativas", señaló el estratega.

Colombia también tendrá una baja obligada, la de Juan Guillermo Cuadrado por acumulación de tarjetas.Colombia figura en el cuarto lugar de la eliminatoria con 17 puntos, los mismos de Ecuador y cuatro menos que el líder Brasil.

Chile avanzó del séptimo al quinto puesto con 16, los mismos de Argentina, que ocupa el sexto, tras la determinación de la FIFA de otorgarle dos unidades por una sanción a Bolivia.

El juego se disputará en el estadio Roberto Meléndez a partir de las 15.30 (2030 GMT) y será arbitrado por el brasileño Wilton Pereira Sampaio.